Бесспорно, ваша любовь к аквариумным рыбкам искренна, однако, возможно, вы также признаете, что они не являются самыми умными домашними питомцами.
Уровни кислорода: Рыбы черпают кислород через жабры из воды, и если его уровень недостаточен, они могут испытывать затруднения с дыханием. В поисках воздуха, богатого кислородом, рыбы могут приниматься за странные прыжки из аквариума.
Качество воды: Плохое качество воды может вызвать стресс у рыб. Повышенный уровень аммиака, нитритов, несбалансированный уровень pH или наличие отходов могут отрицательно влиять на их комфорт. Рыбы в состоянии стресса могут проявлять разнообразное поведение, включая попытки выбраться из аквариума.
Агрессия: В переполненном аквариуме рыбы могут стать территориальными или агрессивными. Преследуемые или преследующие соседи по баку могут побудить рыбу к попыткам избежать конфликтов, выпрыгивая из воды.
Территориальное поведение: Некоторые виды рыб по своей природе территориальны. В случае угрозы или ощущения нехватки пространства они могут попробовать создать новую территорию, выходя за пределы аквариума.
Еда и добыча: Рыбы, будучи приспособленческими кормушками, могут прыгать за едой, насекомыми или мелкими организмами у поверхности воды. Такие действия часто характерны для рыб, которые являются естественными "прыгунами".
Нерестовое поведение: В период размножения некоторые рыбы проявляют необычное поведение, включая прыжки. Это может быть связано с потребностью отложить яйца в новом месте или с частью брачного ритуала.
Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.