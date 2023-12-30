6 причин того, что аквариумные рыбки начинают прыгать

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

Бесспорно, ваша любовь к аквариумным рыбкам искренна, однако, возможно, вы также признаете, что они не являются самыми умными домашними питомцами.

Фото: flickr. com by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Уровни кислорода: Рыбы черпают кислород через жабры из воды, и если его уровень недостаточен, они могут испытывать затруднения с дыханием. В поисках воздуха, богатого кислородом, рыбы могут приниматься за странные прыжки из аквариума.

Качество воды: Плохое качество воды может вызвать стресс у рыб. Повышенный уровень аммиака, нитритов, несбалансированный уровень pH или наличие отходов могут отрицательно влиять на их комфорт. Рыбы в состоянии стресса могут проявлять разнообразное поведение, включая попытки выбраться из аквариума.

Агрессия: В переполненном аквариуме рыбы могут стать территориальными или агрессивными. Преследуемые или преследующие соседи по баку могут побудить рыбу к попыткам избежать конфликтов, выпрыгивая из воды.

Территориальное поведение: Некоторые виды рыб по своей природе территориальны. В случае угрозы или ощущения нехватки пространства они могут попробовать создать новую территорию, выходя за пределы аквариума.

Еда и добыча: Рыбы, будучи приспособленческими кормушками, могут прыгать за едой, насекомыми или мелкими организмами у поверхности воды. Такие действия часто характерны для рыб, которые являются естественными "прыгунами".

Нерестовое поведение: В период размножения некоторые рыбы проявляют необычное поведение, включая прыжки. Это может быть связано с потребностью отложить яйца в новом месте или с частью брачного ритуала.