Стало известно, что за 2023 год с территории Смоленской области за границу было вывезено больше 140 домашних питомцев. Как проинформировали представители пресс-службы Управления Россельхознадзора в регионе, кошек и собак вывозили в такие страны как Абхазия, Болгария, Вьетнам, Мексика, Канада, Кипр и другие.
Кроме того, добавляют эксперты, домашним животным оформляли транзитный проезд в Калининградскую область через страны Европы.
Всего сотрудникам ведомства пришлось оформить документы на 85 собак, 51 кошку, шесть крыс и одного кролика. Причём при оформлении документов, инспекторы Россельхознадзора проверяли не только информацию по каждому питомцу, но и их чипы. Последние обязательны для животных, которые покидают пределы России.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.