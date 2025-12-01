Больше 140 кошек и собак выехали за границу из Смоленска за год

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стало известно, что за 2023 год с территории Смоленской области за границу было вывезено больше 140 домашних питомцев. Как проинформировали представители пресс-службы Управления Россельхознадзора в регионе, кошек и собак вывозили в такие страны как Абхазия, Болгария, Вьетнам, Мексика, Канада, Кипр и другие.

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Кроме того, добавляют эксперты, домашним животным оформляли транзитный проезд в Калининградскую область через страны Европы.

Всего сотрудникам ведомства пришлось оформить документы на 85 собак, 51 кошку, шесть крыс и одного кролика. Причём при оформлении документов, инспекторы Россельхознадзора проверяли не только информацию по каждому питомцу, но и их чипы. Последние обязательны для животных, которые покидают пределы России.