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Страх и ужас: как оградить домашних животных от стресса

1:50
Зоосфера

В домашних условиях кошки и собаки могут испытывать страх не только от явных событий, таких как гроза или фейерверки, но и от простых, на первый взгляд, вещей. Давайте рассмотрим четыре фактора, способных вызвать у домашних животных беспокойство.

Страх и ужас: как оградить домашних животных от стресса
Фото: Own work by DodosD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Изменения в повседневной жизни могут стать источником стресса для домашних питомцев. Поездка в другой город, появление гостей или незнакомцев в доме, а также приход нового члена семьи могут сбить с толку животных. Для снижения уровня стресса рекомендуется обеспечить им комфортные условия, предоставив отдельное место или комнату для уединения, а также поощрять питомцев играми и лакомствами.

Перестановка мебели также может вызвать у животных беспокойство. Постепенное изменение расположения предметов мебели позволяет питомцам легче привыкнуть к новым условиям. Однако, следует учитывать, что шум, возникающий в процессе перестановки, может стать дополнительным источником тревоги для животных.

Шумные устройства, такие как блендер, комбайн, пылесос или телевизор, могут оказаться настоящим испытанием для чувствительного слуха кошек и собак. Избегайте использования шумного оборудования рядом с вашими домашними питомцами, чтобы избежать у них стресса и беспокойства.

Наличие детей в доме также может вызвать у животных страх. Громкий плач или смех детей, а также возможность негативного опыта общения с ними, могут привести к тому, что животные почувствуют дискомфорт. Важно обучать детей правильному поведению с животными, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность как для ребенка, так и для питомца.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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