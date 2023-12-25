Страх и ужас: как оградить домашних животных от стресса

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В домашних условиях кошки и собаки могут испытывать страх не только от явных событий, таких как гроза или фейерверки, но и от простых, на первый взгляд, вещей. Давайте рассмотрим четыре фактора, способных вызвать у домашних животных беспокойство.

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Изменения в повседневной жизни могут стать источником стресса для домашних питомцев. Поездка в другой город, появление гостей или незнакомцев в доме, а также приход нового члена семьи могут сбить с толку животных. Для снижения уровня стресса рекомендуется обеспечить им комфортные условия, предоставив отдельное место или комнату для уединения, а также поощрять питомцев играми и лакомствами.

Перестановка мебели также может вызвать у животных беспокойство. Постепенное изменение расположения предметов мебели позволяет питомцам легче привыкнуть к новым условиям. Однако, следует учитывать, что шум, возникающий в процессе перестановки, может стать дополнительным источником тревоги для животных.

Шумные устройства, такие как блендер, комбайн, пылесос или телевизор, могут оказаться настоящим испытанием для чувствительного слуха кошек и собак. Избегайте использования шумного оборудования рядом с вашими домашними питомцами, чтобы избежать у них стресса и беспокойства.

Наличие детей в доме также может вызвать у животных страх. Громкий плач или смех детей, а также возможность негативного опыта общения с ними, могут привести к тому, что животные почувствуют дискомфорт. Важно обучать детей правильному поведению с животными, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность как для ребенка, так и для питомца.