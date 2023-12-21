Как понять, готовы ли вы к тому, чтобы завести дома щенка

Для многих владельцев собак осознание всех аспектов ответственности часто приходит только после того, как они принимают пушистого друга в свой дом.

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Первые вызовы не сводятся только к лужам в доме — это всего лишь временное явление. Вскоре становится ясно, что собака требует и материальных вложений, и внезапного появления новых проблем.

Поэтому эксперты настоятельно советуют несколько раз взвесить решение о том, чтобы принять решение взять в дом питомца. Можно приступать к этому, если готовы к следующим условиям.

Прежде всего, нужно уделять достаточно времени своему четвероногому другу. Обучение собаки, приучение к оставлению одной, научить ее ходить на пеленку — все это требует терпения и времени. Не забывайте, что с животным нужно гулять минимум два раза в день.

Расходы на собаку также могут стать существенным аспектом. От лежанки и игрушек до поводка и шлейки, а также одежды и обуви для собаки — все это дополнительные расходы, кроме затрат на корм. Важно также учесть расходы на визиты к ветеринару, кинологические занятия, уход за шерстью и другие неотложные потребности.

Проверка на аллергии является ключевым моментом, прежде чем завести собаку. Аллергическая реакция может возникнуть не только на шерсть, но и на слюну и другие продукты жизнедеятельности животного.

Важным условием для содержания собаки является обеспечение ей комфортных условий жизни. Собаке нужно достаточно места в доме, а также возможность активно развлекаться и бегать на улице.

И, конечно, владельцам следует быть готовыми к различным сюрпризам, которые могут ждать их в отсутствие хозяев в доме.