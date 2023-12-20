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Маленький ослик радуется подаркам, как ребенок

2:01
Зоосфера

Забавно наблюдать, как сельскохозяйственные животные веселятся с игрушками для собак, особенно когда речь идет о игрушках, издающих звуки. Мы часто не ожидаем, что крупные домашние животные проявят такую же радость, как наши собаки, но в этом случае различия кажутся не такими уж и большими.

Веселый ослик только что получил подарок в виде куша, представляющего собой ранний рождественский сюрприз. Этот подарок содержит новые виды лакомств, которые он раньше не пробовал, и он не перестает визжать от волнения.

Ослик всегда благодарен за подарки, и на этот раз он радуется коробке рождественских угощений, подаренной фанатом из Калифорнии. Его радость проявляется в волнующих звуках, когда он видит, что его мама подходит с подарком. Взгляд на его счастливо виляющий хвост при первом осмотре говорит сам за себя. Его мама подчеркивает:

«Раньше у него не было таких тканевых игрушек».

Характер ослов уникален. Хотя они относятся к семейству непарнокопытных, которое включает лошадей и зебры, у них свои особенности. Они известны своим спокойным характером и способностью сохранять спокойствие, даже в сравнении с более нервными лошадьми. При взаимодействии с другими видами животных они часто оказывают успокаивающее воздействие на окружающих. Их коммуникативные навыки также выделяются, и рев ослов можно услышать на расстоянии до 60 миль в открытой местности.

Зрители оценили это видео. Один из них отметил:

«Счастье, которое он испытывает, — это чистая радость».

Другой добавил:

«Он такой очаровательный. Мне просто нравится наблюдать, как он так весело проводит время».

Подобные моменты напоминают о важности благодарности за то, что у нас есть, и о том, как важно наслаждаться тем, что мы получаем.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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