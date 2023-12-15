По решению суда житель Волгограда должен будет возместить соседу ущерб, нанесённый его козами соседскому участку.
Как сообщили в пресс-службе суда, козы обвиняемого в июне погуляли на участке соседа, на котором тот выращивает цветы и декоративные растения.
После того, как козы попаслись на ухоженном участке, он остался в весьма неприглядном виде: животные объели все его плодовые и декоративные деревья, виноград, а также вытоптали цветы. Пострадала от коз и беседка на участке.
Садовод не стал терпеть такое бесчинство и подал на хозяина коз в суд, попросив в качестве возмещения ущерба 603 тысячи 122 рубли и 52 копейки.
Суд удовлетворил требование пострадавшего от нашествия коз, и обязал их владельца выплатить названную сумму до копейки.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".