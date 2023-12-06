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Жителей Волгограда обманывают мошенники от имени руководителей города

0:59
Происшествия

Жители Камышина Волгоградской области стали объектами недавних попыток мошенничества со стороны аферистов, которые представляются высокопоставленными чиновниками, как сообщается мэрией города. По словам официальных лиц, мошенники, используя Telegram, отправляют сообщения жителям, выдавая себя за руководство города. Обманщики в основном действуют из неизвестных номеров и фейковых аккаунтов. Мэрия Камышина призвала местных жителей проявлять бдительность, сообщает novostivolgograda.ru.

Жителей Волгограда обманывают мошенники от имени руководителей города
Фото: openverse "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Важно отметить, что такие аферисты стремятся использовать авторитет чиновников, стремясь организовать сбор средств под предлогом благотворительных целей, таких как помощь военным или финансовая поддержка работодателя. Недавно появились отчеты о случае учительницы из Волгограда, которая взяла кредит, доверившись "сотруднику" Минобрнауки в попытке спасти школу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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