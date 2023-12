Жителей Волгограда обманывают мошенники от имени руководителей города

Your browser does not support the audio element.

Жители Камышина Волгоградской области стали объектами недавних попыток мошенничества со стороны аферистов, которые представляются высокопоставленными чиновниками, как сообщается мэрией города. По словам официальных лиц, мошенники, используя Telegram, отправляют сообщения жителям, выдавая себя за руководство города. Обманщики в основном действуют из неизвестных номеров и фейковых аккаунтов. Мэрия Камышина призвала местных жителей проявлять бдительность, сообщает novostivolgograda.ru.

Фото: openverse "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.