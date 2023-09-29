TVJ: люди бросают и усыпляют кошек из-за заблуждений об их характере

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи из Университета Пердью в Индиане провели анализ распространенных стереотипов, связанных с поведением домашних кошек, и выявили, что эти мифы не только вредны, но также могут повлиять на благополучие питомцев и их владельцев. Исследование было опубликовано в научном журнале The Veterinary Journal (TVJ).

Фото: openverse

Несмотря на популярность кошек в качестве домашних питомцев, существует множество заблуждений относительно их поведения. Мифы о том, что кошки якобы не нуждаются в особом внимании и уходе, могут влиять на то, как люди воспринимают и относятся к своим пушистым друзьям.

Один из распространенных мифов связан с антисоциальностью кошек. На самом деле кошки способны образовывать связи с другими кошками и даже нуждаются в социальных контактах. Однако важно обеспечить им доступ к ресурсам, чтобы предотвратить конфликты.

Другой миф утверждает, что кошки не нуждаются в социальных взаимодействиях с людьми. На самом деле кошки могут привязываться к своим владельцам и подстраивать свое поведение под них.

Третий миф гласит, что кошки не нуждаются в социализации в раннем возрасте. Научные данные свидетельствуют обратное: социализация важна для развития кошек и улучшения их поведения.

Еще одно распространенное заблуждение утверждает, что кошек нельзя дрессировать. На самом деле кошки могут успешно подвергаться обучению и выучить множество трюков.

Исследование подчеркивает, что неправильное понимание поведенческих особенностей кошек может привести к нежелательным последствиям, таким как выбрасывание их на улицу или в приюты. Осведомленность и понимание настоящей природы кошек могут способствовать более гармоничным и долгосрочным отношениям между кошками и их хозяевами.

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