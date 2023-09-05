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Жительница Санкт-Петербурга эмоционально поговорила с собачницей, нанеся её серьёзные травмы

1:06
Зоосфера

Жительнице Санкт-Петербурга пришлось предстать перед судом из-за своего негативного отношения к собачникам, одну из которых она серьёзно травмировала. Подробности инцидента сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Жительница Санкт-Петербурга эмоционально поговорила с собачницей, нанеся её серьёзные травмы
Фото: openverse

Поводом для случившегося стал палисадник на проспекте Энергетиков, который находится под окнами обвиняемой и за которым она тщательно ухаживала, разводя там цветы и содержа его в порядке.

Однако местные жители не ценили красоту, созданную женщиной, и выгуливали в палисаднике своих собак.

В октябре 2022 года обвиняемая стала свидетельницей очередного использования палисадника собачниками, и высказала накопившиеся эмоции хозяйке одного из гулявшего на чистом газоне четвероногих. В сердцах женщина толкнула собачницу с лестницы, в результате чего последняя получила травмы.

Суд признал защитницу палисадника виновной, однако серьёзного наказание ей не назначили. Петербурженка отделалась штрафом в 10 тысяч рублей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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