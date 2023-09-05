Петербуржец открыл огонь и ударил бутылкой по голове продавца круглосуточного магазина

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге полиция задержала 38-летнего местного жителя, который ранее уже был судим, подозреваемого в совершении хулиганских действий. Об этом сообщили в региональном Главном управлении Министерства внутренних дел.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Против мужчины было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время продолжаются поиски других участников инцидента.

По версии следствия, задержанный и двое его спутников явились в ночное время 3 сентября в круглосуточный магазин, расположенный на улице Сикейроса. Там они начали конфликт с 23-летним продавцом. В ходе этого конфликта посетители магазина воспользовались сигнальным пистолетом (ракетницей), а также атаковали сотрудника магазина, нанеся ему удар бутылкой по голове. Пострадавшего доставили в больницу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.