Из-за жары на юге России появились смертельно опасные пауки

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Из-за установившейся в России жаркой погоды в ряде российских регионов стали встречаться ядовитые пауки — каракурты, чей яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Фото: pixabay. com

Как пишет 56orb.ru, жара вынуждает ядовитых пауков искать новые места для того, чтобы спокойно оставить потомство. Живут каракурты на юге России, в жарком, сухом климате.

Ядовитые тарантулы и каракурты были замечены в Орске. Правда, в этом году пока обошлось без жертв.

Эксперты считают, что опасные пауки мигрируют из-за глобального потепления.

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Самые опасные пауки России