На юге России появились ядовитые пауки каракуты

В связи с потеплением в Ростовской области растёт численность ядовитых пауков, сообщили в пресс-службе Южного научного центра РАН.

На территории региона появился новый для этой местности вид пауков-каракутов, относящихся к роду чёрных вдов.

Эти пауки могут нападать на людей даже при случайной встрече.

Они могут нападать на человека, даже в случае случайного столкновения.

Яд каракурта способен привести к параличу дыхательного центра в продолговатом мозгу. Укус смертельно опасен для человека.

Учёные предполагают, что распространение видов ядовитых змей и пауков связано с климатическими изменениями. Они мигрируют из южных регионов материка.

Но специалисты не исключают и человеческий фактор. Этих пауков могут привлекать скопления мусора и свалки, где они находят огромное количество насекомых для питания, сообщает "АиФ".