В связи с потеплением в Ростовской области растёт численность ядовитых пауков, сообщили в пресс-службе Южного научного центра РАН.
На территории региона появился новый для этой местности вид пауков-каракутов, относящихся к роду чёрных вдов.
Эти пауки могут нападать на людей даже при случайной встрече.
Они могут нападать на человека, даже в случае случайного столкновения.
Яд каракурта способен привести к параличу дыхательного центра в продолговатом мозгу. Укус смертельно опасен для человека.
Учёные предполагают, что распространение видов ядовитых змей и пауков связано с климатическими изменениями. Они мигрируют из южных регионов материка.
Но специалисты не исключают и человеческий фактор. Этих пауков могут привлекать скопления мусора и свалки, где они находят огромное количество насекомых для питания, сообщает "АиФ".
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.