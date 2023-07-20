Хакасия столкнулась с угрозой бешенства

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жертвами нападения бездомных животных в Хакасии за последние полгода стали 892 человека, причём на шестеро из них напали дикие животные.

Фото: https://adonius.club/

Как пишет newkhakasiya.online, два из напавших на граждан животных оказались бешеными.

Специалисты напоминают, что бешеные животные очень агрессивны, они не боятся людей и часто грызут то, что несъедобно.

В случае укуса беспризорным животным необходимо сразу же обратиться к медикам, которые осмотрят место укуса и назначат прививки от бешенства.

В идеале лучше вообще не контактировать с бездомными кошками, собаками и тем более дикими животными, об этом же следует предупредить и детей.

Что касается домашних питомцев, их не нужно отпускать одних для самовыгула, а раз в год им нужно ставить прививку от бешенства.

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