Жертвами нападения бездомных животных в Хакасии за последние полгода стали 892 человека, причём на шестеро из них напали дикие животные.
Как пишет newkhakasiya.online, два из напавших на граждан животных оказались бешеными.
Специалисты напоминают, что бешеные животные очень агрессивны, они не боятся людей и часто грызут то, что несъедобно.
В случае укуса беспризорным животным необходимо сразу же обратиться к медикам, которые осмотрят место укуса и назначат прививки от бешенства.
В идеале лучше вообще не контактировать с бездомными кошками, собаками и тем более дикими животными, об этом же следует предупредить и детей.
Что касается домашних питомцев, их не нужно отпускать одних для самовыгула, а раз в год им нужно ставить прививку от бешенства.
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