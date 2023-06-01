На Ставрополье участились случаи изгнания из дома породистых здоровых собак

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В рамках заседания Общественной палаты Ставропольского края председатель фонда помощи бездомным животным "Эко-дача" Елена Тишкова сообщила, что жители региона начали оставлять на улицах породистых собак. По её мнению, хозяева избавляются от домашних питомцев из-за дорогого содержания.

Фото: https://www.ilmiocaneleggenda.it/

Волонтёры призывают пересмотреть некоторые инструменты решения проблемы и ввести временный мораторий на разведение породистых животных, чтобы люди начали брать собак из приютов. Кроме того, они предложили стерилизовать питомцев бесплатно, чтобы снизить уровень размножения во время самовыгула, сообщает newstracker.ru.

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