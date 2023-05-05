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Эксперты рассказали, для чего важно поддерживать здоровый вес лошади

2:50
Зоосфера » Лошади

Для владельца лошади важно поддерживать её здоровый вес, чтобы обеспечить благополучие животного. Поскольку существует много пород лошадей, определить их идеальный вес может быть непросто.

Эксперты рассказали, для чего важно поддерживать здоровый вес лошади
Фото: pixabay.com

Факторы, влияющие на вес лошади

Лошади бывают разных размеров и форм, и их вес может сильно варьироваться в зависимости от породы, возраста, пола и уровня активности. Такие факторы, как беременность, болезнь и изменения в рационе питания, также могут повлиять на вес лошади. Важно регулярно следить за весом лошади, чтобы убедиться, что у нее нет недостатка или избытка веса.

Тяжёлые и лёгкие лошади

Лошади были выведены для различных целей, в результате чего появились породы с разным телосложением. Скаковые лошади, как правило, более стройные и атлетичные, в то время как тягловые породы, более коренастые. Пони также бывают разных форм и размеров.

Типичный вес лошадей

Вес лошади варьируется в зависимости от породы. Вот средний вес некоторых распространенных пород:

  • Миниатюрные лошади: 45-90 кг.
  • Пони различных пород: 135-360 кг.
  • Лошади легких пород (например, верховые): 400-750 кг.
  • Крупные тягловые породы: до 800 кг.

Сколько весят жеребята?

Жеребята рождаются с весом около 10% от веса матери и быстро растут. В первые несколько недель они обычно набирают по 1-2 кг в день, а к концу первого месяца их вес почти удваивается. Большинство жеребят достигают полного роста к 18 месяцам, но в течение следующих нескольких лет их рост будет продолжаться по мере закрытия ростовых пластин.

Как взвешивать лошадь

Точное взвешивание лошади имеет решающее значение для правильного дозирования лекарств и лечения. Наиболее распространенным методом взвешивания лошади на ферме является использование весовой ленты. Ленту обматывают вокруг груди лошади сразу за хохолком. Для точности взвешивания важно правильно расположить ленту.

Если весовой ленты нет, вес лошади можно определить, измерив окружность ее груди сразу за хохолком и длину тела от плеча до бедра.

Важность поддержания здорового веса

Поддержание правильного веса вашей лошади жизненно важно для ее общего здоровья и качества жизни. Ожирение может привести к ряду заболеваний, в то время как слишком худые лошади могут быть неспособны справляться с инфекциями и не могут эффективно выступать или участвовать в соревнованиях.

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КАК УЗНАТЬ ВЕС ЛОШАДИ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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