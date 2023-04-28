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Ветеринар Пушилин дал советы, как правильно подготовить кошку к поездке на природу

0:49
Зоосфера » Кошки

Ветеринарный врач Иван Пушилин сообщил о том, что кошкам необходимо иметь определённый набор вещей во время поездки на природу. Он отметил, что в сумку для животного должны входить лекарства, средства гигиены и игрушки.

Ветеринар Пушилин дал советы, как правильно подготовить кошку к поездке на природу

"Всё это стоит взять с собой, если вы собираетесь провести на даче продолжительное время. Важно, чтобы они были привычными для питомца", — отметил эксперт.

Специалист рассказал: во время длительных поездок на дачу или другую местность хозяину нужно серьёзно подготовиться к путешествию с питомцем. Пушилин подчеркнул: кошку необходимо перевозить в специальной переноске с твёрдым дном и широким окном с сеткой для циркуляции воздуха и достаточного света. Об этом сообщает Газета.Ru.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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