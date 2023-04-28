Ветеринарный врач Иван Пушилин сообщил о том, что кошкам необходимо иметь определённый набор вещей во время поездки на природу. Он отметил, что в сумку для животного должны входить лекарства, средства гигиены и игрушки.
"Всё это стоит взять с собой, если вы собираетесь провести на даче продолжительное время. Важно, чтобы они были привычными для питомца", — отметил эксперт.
Специалист рассказал: во время длительных поездок на дачу или другую местность хозяину нужно серьёзно подготовиться к путешествию с питомцем. Пушилин подчеркнул: кошку необходимо перевозить в специальной переноске с твёрдым дном и широким окном с сеткой для циркуляции воздуха и достаточного света. Об этом сообщает Газета.Ru.
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