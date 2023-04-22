Разроют грядки, разгрызут садовую утварь: почему надо выгуливать собак на даче

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, поделился своим мнением о том, почему для собак на даче важно гулять за пределами участка. По словам эксперта, прогулка для собак — это не только физическая активность, но и социализация.

Собаки во время прогулки общаются со своими сородичами, знакомятся с новыми запахами и окружающим миром. В ходе прогулки питомец обнюхивает незнакомые территории и встречается со своими сородичами. Это время исследования для собаки, она получает новую информацию и участвует в социальной жизни.

Без полноценной прогулки собака может стать пассивной или тревожной. Она нуждается в когнитивной нагрузке, и прогулка помогает ей сбалансировать эмоции и получить нужную физическую нагрузку. Кроме того, без достаточного выгула собака может начать проявлять деструктивное поведение, такое как разрытые грядки, съеденная садовая утварь, громкий лай и подкопы под забором.

Однако эксперт подчеркнул, что самовыгул для собак недопустим. Выгуливать собаку за пределами участка нужно только на поводке и при наличии контроля со стороны владельца. За пределами участка собаку могут поджидать опасности, такие как

дикие звери,

неприкрытые колодцы,

ядовитые растения,

а также неприятные ситуации, связанные с другими животными и людьми.

Владелец должен быть ответственным и обеспечивать безопасность своей собаки во время прогулки.

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