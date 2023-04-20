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Эксперты рассказали о признаках приближающейся смерти у кошки

2:13
Зоосфера » Кошки

Как владельцы домашних животных, мы все хотим, чтобы наши питомцы прожили долгую и здоровую жизнь. Тем не менее это печальная реальность, что наши любимые кошки рано или поздно заканчивают свою жизнь.

Эксперты рассказали о признаках приближающейся смерти у кошки

Физические признаки болезни

Существует несколько физических признаков того, что ваша кошка, возможно, умирает, в том числе:

  • рвота,
  • недержание,
  • спутанность сознания,
  • отсутствие координации,
  • летаргия,
  • медленное дыхание.

Поведение, внешний вид и гигиена вашей кошки также могут меняться по мере ухудшения состояния:

  • Произвольная вокализация.
  • Ненормальные привычки в уходе и гигиене.
  • Запах тела или неприятный запах изо рта.
  • Остекленевшие или тусклые глаза.
  • Ненормальный характер дыхания или дыхание с открытым ртом.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, необходимо, чтобы кошку осмотрел ветеринар. Если диагностировано неизлечимое заболевание, то идеальным вариантом будет совместно с ветеринаром разработать план хосписного ухода или эвтаназии для вашего питомца.

Оценка качества жизни вашей кошки

Очень важно следить за качеством жизни вашей кошки по мере ее старения. Следует обратить внимание на следующие вопросы:

  • Может ли ваша кошка по-прежнему есть и пить?
  • Способна ли она наслаждаться теми же занятиями и общением с людьми и животными?
  • Комфортно ли вашей кошке дома, может ли она передвигаться и отдыхать, не испытывая боли?
  • Больше ли у нее хороших дней, чем плохих?

Если ответ на эти вопросы отрицательный, то вам, возможно, стоит подумать о паллиативном и хосписном уходе или об эвтаназии.

Знают ли кошки, когда они умирают?

Кошки, похоже, знают о смерти и могут понять, когда им плохо, но трудно сказать, осознают ли они окончательность своей смерти. Нередко больная кошка начинает прятаться, когда приближается ее время, но это может быть симптомом ухудшающейся болезни, а не прямым признаком того, что она знает о приближении конца.

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Пять признаков того, что ваш друг "уходит"
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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