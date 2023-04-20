Как владельцы домашних животных, мы все хотим, чтобы наши питомцы прожили долгую и здоровую жизнь. Тем не менее это печальная реальность, что наши любимые кошки рано или поздно заканчивают свою жизнь.
Существует несколько физических признаков того, что ваша кошка, возможно, умирает, в том числе:
Поведение, внешний вид и гигиена вашей кошки также могут меняться по мере ухудшения состояния:
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, необходимо, чтобы кошку осмотрел ветеринар. Если диагностировано неизлечимое заболевание, то идеальным вариантом будет совместно с ветеринаром разработать план хосписного ухода или эвтаназии для вашего питомца.
Очень важно следить за качеством жизни вашей кошки по мере ее старения. Следует обратить внимание на следующие вопросы:
Если ответ на эти вопросы отрицательный, то вам, возможно, стоит подумать о паллиативном и хосписном уходе или об эвтаназии.
Кошки, похоже, знают о смерти и могут понять, когда им плохо, но трудно сказать, осознают ли они окончательность своей смерти. Нередко больная кошка начинает прятаться, когда приближается ее время, но это может быть симптомом ухудшающейся болезни, а не прямым признаком того, что она знает о приближении конца.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.