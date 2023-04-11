Эксперты рассказали, можно ли котёнку спать в вашей кровати

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы недавно стали владельцем котенка, у вас может возникнуть желание прижаться к своему очаровательному пушистому другу в постели ночью. Однако стоит ли позволять котенку спать рядом с вами? У совместного сна с котенком есть как преимущества, так и недостатки.

Преимущества сна с котёнком

Невозможно отрицать комфорт и радость, которые дарят милые, мягкие и ласковые котята. Говорят, что объятия с котенком помогают снизить кровяное давление и уменьшить уровень стресса. Однако котята дикие и энергичные, особенно посреди ночи или рано утром. Они склонны набрасываться на все, что движется, включая то, что находится под простыней. Кроме того, поскольку котята еще малыши, они, возможно, еще не научились манерам поведения в доме, пояснили эксперты.

Причины не разрешать котенку спать в вашей кровати

Поощряйте независимость

Позволяя котенку иметь собственное спальное место, вы помогаете ему развивать независимость и приспосабливаться к вашему графику сна. Переноска для кошки с уютной кроватью может служить особым укромным уголком, который облегчает поездки на машине, будь то поход к ветеринару или поездка по стране.

Приучение к туалету

Прежде чем предложить котенку место в вашей постели, убедитесь, что он полностью приучен к туалету. Вы же не хотите, чтобы вас прервали посреди ночи.

Размер имеет значение

Маленький котенок может пораниться, если упадет с кровати или если вы случайно перевернетесь на него. Подождите, пока ваш котенок не достигнет такого размера, при котором его травмы будут маловероятны.

Аллергия

Кошки любят спать высоко, и это может означать, что на вашей голове. Это не всегда удобно, если вы или ваш супруг склонны к аллергии. Если кто-то из членов семьи страдает аллергией или астмой, лучше сделать спальню этого человека полностью изолированной для кошки.

Альтернативное спальное место для котёнка

Если вы хотите спать вместе с котенком, сохраняя при этом раздельное пространство, поставьте высокое кошачье дерево с уголками и уступами, где он сможет укрыться на ночь. Только не забывайте о "кошачьем пикирующем бомбардировщике" во время завтрака.

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Можно ли кошке спать в одной постели с ребенком?