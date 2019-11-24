Опубликованы правила подкармливания птиц зимой

Подкармливание птиц зимой на первый взгляд может показаться очень простым, однако при поддержке пернатых нужно придерживаться правил, чтобы им не навредить. Об этом рассказала начальник экоцентра ГПБУ "Мосприрода" Светлана Подвинцева. По её словам, не стоит начинать подкармливать птиц слишком рано.

Это обусловлено тем, что не все перелетные птицы успели покинуть своё место обитания и отправиться в теплые края. Многие из них ещё находятся в России, а это значит, если начать их подкармливать, то у них могут возникнуть проблемы при перелете. Подвинцева утверждает, что начинать подкормку пернатых можно только тогда, когда установятся постоянные морозы ниже -5 градусов.

В московских водоемах остаются на зимовку преимущественно кряквы. Птиц нужно кормить высококалорийными продуктами: грецкими и лесными орехами, семенами подсолнечника и чищенным арахисом. Также птицы не откажутся от несоленого и неперченого сала, творога и пресного сыра.

Утки любят употреблять зимой нежирный творог, различные крупы и зерна. Чтобы порадовать снегирей и свиристелей нужно в их кормушку положить подсушенные ягоды рябины. Дятлы и сойки обожают жёлуди, а щеглы и воробьи без ума от орехов, шишек и злаков.