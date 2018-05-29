"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа

Ситуация в Геническом районе Херсонской области накалена до предела, недалеко до взрыва недовольства, пояснила "Правде.Ру" Наталья Витренко. Но причиной этому явилась не "рука Москвы", а антинародная политика Киева, считает украинский политик.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью "Обозревателю" сказал, что России нужен вентиль от Северо-Крымского канала, чтобы обеспечить Крым пресной водой. Он заявил, что наименее вероятный из сценариев таков: "Если какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль".

Бабин при этом обратил внимание на "потерю признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе", где "появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги". "На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", — сказал постпред президента.

Как сказала "Правде.Ру" лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук Наталья Витренко, "Генический район Херсонской области — это курортное место, и местные жители всегда зарабатывали за счет летнего курортного сезона". Но за четыре года войны и антинародной политики в четыре раза снизились доходы населения, которое традиционно едет в Геническ отдыхать.

"Почва для недовольства есть, и люди будут проявлять его в разных формах. Хотя власти Украины классифицируют его как посягательство на территориальную целостность Украины со стороны Кремля, как заготовку российских спецслужб", — заметила в интервью "Правде.Ру" Наталья Витренко. Политик привела данные соцопроса Института социологии Академии наук Украины за июль 2017 года, которые говорят о том, что "взрывоопасная ситуация на Украине приближается к 90 процентам". "Бомба людского недовольства может взорваться в любом месте. Это может быть Генический район Херсонщины, любой район в Одесской, Николаевской, Харьковской областях", — сказала "Правде.Ру" Наталья Витренко.

"Все соцопросы показывают — до 70 процентов украинцев требуют прекращения военных действий, а власть ведет себя с точностью до наоборот. Внешние долги Украины добивают ее экономику, деиндустриализация привела к тому, что потеряны десятки, тысячи, сотни тысяч рабочих мест, это все накапливается, это же все равно когда-то взорвется", — продолжила политик в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Наталья Витренко не сомневается, что будут карательные действия со стороны нацистских организаций, которые "обслуживают власть". "Как они говорят "активистов", которые действуют в полной увязке с министерством внутренних дел, с полицией, с СБУ".

Заметим, что жители херсонского села Чонгар освистали Бориса Бабина, когда он приехал к ним с визитом. В марте власти города Геническ заявили о намерении провести троллейбусный маршрут до крымской Керчи. Вспомним также, что в связи со сложными условиями в энергообеспечении Генического района Украины в осенне-зимний период в России неоднократно принималось решение об обеспечении населения Геническа российским газом с крымской территории.

Украинский журналист Айдер Муждабаев в эфире телеканала ATR заявил, что Херсонская область тесно поддерживает с Крымом экономические и иные связи. Более того, по его словам, херсонцы между собой называют Крым российским. Херсонская область Украины настолько хорошо относится к России и поддерживает Крым, что вслед за республикой может последовать ее примеру и войти в состав РФ, сказал Айдер Муждабаев.

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