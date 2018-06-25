Киев, несмотря на отказ от ядерного оружия, сохранил немало ученых и конструкторских бюро, работавших с технологиямт создании важных компонентов стратегического оружия.
Как пишет National Interest (NI), Китай часто проявлял повышенный интерес к приобретению таких технологий. Более того, Пекин просил помощи у Киева в создании своей первой РЛС с фазированной антенной решеткой.
Китайские власти также проявляли интерес к аэрокосмическим инженерам с Украины, инженерам, работавшим с танками и военными кораблями. Захрдила речь и о создателе авианосца "Варяг" Валерии Бабиче.
По данным издания, ходят слухи о украинских кварталах в китайских городах, основанных огромным количеством украинцев, которых наняли для работы над ракетной программой китайские компании.
Не тайна и то, что украинские и российские бизнесмены даже продавали китайцам со складов на Украине в нулевые годы ядерные крылатые ракета Х-55. Известны случаи экспорта украинских технологий межконтинентальных баллистических ракет (ICBM).
Также зафиксированы случаи продажи проектной документации по ракетам РС-20 китайским ядерным инженерам.
Эксперты издания пишут и о большом сходстве китайских ракет с советскими разработками. К примеру, DF-41 во многом похожа на РТ-23, поэтому напрашивается вывод, что Украина оказала существенную помощь китайцам в их ракетной программе.
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