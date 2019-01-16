Эксперты заговорили о развале Украины после выборов

15 января украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил в эфире телеканала "112 Украина", что после президентских выборов Украина может перестать существовать как суверенное государство. Вместо Украины может появиться "Киевская область". По мнению Гордона, это случиться в том случае, если к власти придут "не те люди".

Слова журналиста прокомментировал экс-депутат Верховной рады Украины Александр Голуб в эфире радио Sputnik.

"Гордон высказал то, о чем уже все давно знают. Посмотрите на текущую обстановку в стране. Общество разобщено, политические силы ведут борьбу за власть, государственные структуры в таких условиях не могут эффективно работать. И за все это нужно благодарить Петра Порошенко, который из-за своей бездарности не может контролировать ситуацию в стране", - отметил Голуб.

"Дальнейшее благополучие Украины как единого государства находится под угрозой. Мы исчерпали лимит нетерпимости у народа и у наших западных партнеров. Почти все кандидаты в президенты Украины не понимают этого и пытаются еще больше разобщить людей. В итоге это может привести к развалу Украины", - пояснил экс-депутат.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о старте президентской кампании в Украине, которая началась 31 декабря. Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

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