На Украине боятся увидеть Зеленского в кресле президента страны

Уже в марте этого года на Украине пройдут выборы президента страны. Не так давно актер и шоумен Владимир Зеленский рассказал о своем желании попробовать силы в президентской гонке.
Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины может быть крайне опасно для Незалежной. Так, считает эксперт, велика вероятность, что актер и шоумен попадет "в руки опытных интриганов". У самого Зеленского, указал Михаил Погребинский, нет каких-либо точно сформулированных мировоззренческих установок.
Но это не так уж и важно, считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии. По мнению Михаила Погребинского, президентские выборы на Украине навряд ли закончатся победой столь неопытного в политике человека, как Владимир Зеленский.
Таким мнением эксперт поделился в эфире украинского телеканала NewsOne.
Действующий же президент Украины Петр Порошенко стране больше не нужен. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что так, во всяком случае, считает ряд западных средств массовой информации. На территории современной постсоветской республики, указывают эксперты, царствуют социальный, экономический и политический кризисы. Украине нужен человек, резюмируют специалисты, что выведет страну из тупика.
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