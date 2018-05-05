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Источник Правда.Ру

На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива

Мир » Бывший СССР » Украина

В данном случае — что даже удивительно — блокаду должны установить не украинские ВМС. Речь о том, что блокаду Керченского пролива организует… Россия. По крайней мере, к такому варианту призвал готовиться экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива. 386629.jpeg

На мрачные мысли отставного морского волка навело сообщение погранслужбы Украины, которая на днях сообщила, что российские пограничники стали останавливать и досматривать суда, идущие в украинские порты на Азовском море. В погрануправлении ФСБ по Крыму пояснили, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Претензий со стороны судовладельцев не поступало, отметили в ведомстве.

Впрочем, по словам Кабаненко, блокада — это один из вариантов "негативного сценария". А вообще украинской погранслужбе необходимо прорабатывать возможность организации конвойного сопровождения гражданских судов военными кораблями.

По его мнению, в таком случае "любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению".

Кроме того, заявил Кабаненко в интервью изданию "Обозреватель", Киеву в ответ на "использование россиянами внутренних судоходных путей Украины" нужно усилить патрулирование на море. При этом отставной адмирал посетовал на то, что обещанные Украине американские патрульные катера класса Island так и не были поставлены.

Напомним, украинские флотоводцы уже не первый раз выступают с весьма необычными идеями. Например, ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявлял, что Украина легко бы разгромила Черноморский флот России, будь у нее подводные лодки. Капитан считает, что подлодки в настоящее время становятся самым страшным оружием на море и "защититься от них практически невозможно".

А за несколько дней до того экс-главком Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук заявил, что Киев намерен до 2020 года возродить подводные силы страны и включить в них от двух до четырех субмарин. По словам Гайдука, они должны были стать "сдерживающим фактором в регионе".

Этим заявлением, впрочем, Гайдук удивил даже министра обороны Степана Полторака. "Мы сегодня не можем рассчитывать на подводные лодки", — сказал тогда министр, добавив, что сам был удивлен заявлением экс-главы ВМС Украины. По его мнению, подобное заявление являлось примером некомпетентности.

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Темы блокада ВМС Украины Игорь Кабаненко Керченский пролив
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