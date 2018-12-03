СМИ: США готовит Украину к войне с Россией?

Вполне возможно, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в дальнейшем ухудшении отношений Российской Федерации с Украиной.

Очевидно, что официальный Киев планомерно и целеустремленно готовится к войне. Ни США, ни Североатлантический альянс, ни какие-либо европейские политические структуры, что примечательно, от этого Украину не отговаривают.

Те же американцы, например, пока лишь следят за тем, что происходит в регионе. И следят, отметим, внимательно. Так, с инцидента в Керченском проливе минуло чуть больше недели, а разведывательные беспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов Америки летали вблизи черноморского побережья Российской Федерации, Керченского пролива и Кубани уже целых семь раз.

На этом фоне невольно вспоминается то, что Службы безопасности Украины, сотрудники которой находились на задержанных Россией украинских кораблях, давно и активно сотрудничают с американскими спецслужбами. Да и отношение действующего президента Украины Петра Порошенко к самопровозглашенным ДНР и ЛНР, напомним, ухудшилось после встречи с представителями ЦРУ.

Так что, есть вероятность того, что Соединенным Штатам Америки выгоден конфликт России с Украиной.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бытует мнение, будто Европа просто-напросто устала от Украины и всего происходящего вокруг нее. Но поддерживать Незалежную европейские государства, уверен политолог, будут и дальше. Потому что, указывает он, боятся Соединенных Штатов Америки.

Также "Правда.Ру" писала о том, что американские средства массовой информации считают, будто Украина не стоит войны Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией. И вообще, отметили журналисты, США слишком часто позволяют втягивать себя в чужие конфликты.

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