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Источник Правда.Ру

Ответный удар: Порошенко собрался построить мост через Дунай

Мир » Бывший СССР » Украина

Петр Порошенко заявил о желании Украины построить мост через реку Дунай. По словам главы государства, необходимая для строительства документация уже находится в разработке. Об этом Порошенко сообщил на открытии мостового перехода в Одесской области. Глава Украины специально прибыл туда, чтобы перерезать красную ленточку нового пешего перехода через оживленную магистраль и сообщить собравшимся радостную весть.

Ответный удар: Порошенко собрался построить мост через Дунай. 387617.jpeg
Фото: www.most.life

"Сегодня у нас есть несколько выбранных мест для построения моста через Дунай, и мы начинаем разработку необходимой документации и согласование ее с нашими румынскими и болгарскими партнерами", — сообщил Порошенко.

К сожалению, большей информации о грядущем строительстве Порошенко не предоставил.

Невозможно не провести аналогии между гипотетическим мостом через реку Дунай и недавно возведенным Крымским мостом. Долгое время украинцы утверждали, что России не хватит финансовых средств на строительство. Затем говорили, что если и хватит денег, то мост обязательно обрушится, обвалится, испортится. Дело, якобы, в разломах земной коры и непригодном дне. Но вот, 16 мая 2018 года, произошло открытие транспортного переезда через Керченский пролив. Возможно, это подтолкнуло украинское правительство к решению строить мост через реку Дунай.

Дунай — крупнейшая после Волги река в Европе протяженностью около трех тысяч километров. Начинаясь в горах Германии, она протекает по территории десяти европейских государств, затем впадая в Черное море.

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Темы Крым Дунай Украина Порошенко Крымский мост
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