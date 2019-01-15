Лукашенко потребовал не использовать российский опыт в высшем образовании

15 января президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета. В беседе с новым главой вуза, Лукашенко отметил, что перенимать российский опыт в подготовке специалистов не нужно. По его словам, не имеет смысла посылать на магистратуру тех, кто не собирается в дальнейшем посвятить себя науке.

"Я против того, чтобы у нас происходило также, как и в России. Зачем в магистратуру идут люди, которые не собираются дальше становиться учеными?", - отметил Александр Лукашенко.

В свою очередь Михаил Лустенков пояснил, что в Российской Федерации сложилась тенденция, по которой бакалавриат воспринимается как неполное высшее образование, в то время как магистратура стала полноценным высшим образованием.

По мнению Лукашенко, молодежь, которая поступает на магистратуру без особой цели просто теряет время.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала результат соцопроса, из которого следует, что качество образования в России повысился.

Читайте также:

Высшее образование в России повысило свой уровень?

Высшее образование только для тех, кто платит

Экономист: почему высшее образование вредно