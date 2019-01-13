В Белоруссии обвинили российские телеканалы в информационной атаке на страну

Политическая оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" объявила новый, 2019 год в Белоруссии годом белорусского языка.

Политики призвали всех без исключения жителей постсоветской республики изучать и совершенствовать владение белорусским языком. Сегодня, уверены представители "Белорусского народного фронта", это как никогда необходимо. Против Белоруссии, уверены они, активизировались "информационные атаки".

Выступила политическая партия и с обращением к действующей в стране власти. Так, "Белорусский народный фронт" потребовал от официального Минска резко сократить количество российских телеканалов, ведущих свою трансляцию на белорусском телевидении. Будет лучше, уверены политики, заменить их на белорусский информационный телеканал или же, например, западную сетку вещания.

Оппозиционеры также призвали средства массовой информации страны и рекламные кампании использовать лишь белорусский язык.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Российскую Федерацию в желании присвоить себе современные территории братской республики.

Также "Правда.Ру" писала о том, что правоохранительные органы Азербайджана депортировали из страны девятерых россиян. Граждан РФ обвинили в незаконной пропаганде христианства.

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