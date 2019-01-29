Порошенко пожелал "холодного мира" с Россией

Петр Порошенко выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Украины. Он заявил об этом 29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве.

Глава государства отметил, что тема войны и мира является одной из главных на этих выборах, поскольку президент страны одновременно является и верховным главнокомандующим. При этом Порошенко провозгласил себя приверженцем мира.

— Нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир, — подчеркнул действующий президент.

Напомним, что официально Украина не объявляла о войне с кем-либо из соседей. Режим военного положения, который был введен в стране на месяц после захвата украинских кораблей в российских территориальных водах, уже снят. Тем не менее, Порошенко постоянно говорит о войне с Россией в своих публичных выступлениях.

Президентские выборы назначены на 31 марта. В настоящий момент в рейтинге кандидатов Порошенко уступает экс-премьеру Юлии Тимошенко и даже комику Владимиру Зеленскому.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Министерстве иностранных дел России эти выборы назвали самыми грязными за всю историю страны.

Источник фото: "Правда.Ру"

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