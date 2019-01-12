Глава Грузии не стала поздравлять Украину с автокефалией

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала поздравлять Украину с автокефалией.

Саломе Зурабишвили, занявшая свой пост буквально несколько месяцев тому назад, заявила, что всячески поддерживает позицию Грузинской православной церкви в вопросе предоставления автокефалии современной Украине. ГПЦ, отметим, занимает сравнительно осторожную позицию в том, что касается ситуации вокруг религии и церкви в Незалежной.

Грузинский президент сочла нужным отметить, что ей ничего не стоит поздравить главу Украины Петра Порошенко и все действующее украинское правительство с предоставлением Украинской православной церкви автокефалии. Но, заявила Саломе Зурабишвили, она не в праве делать столь неосторожные и смелые шаги. Зурабишвили объявила, что, подобно Грузинской православной церкви, не намерена пока брать на себя такую ответственность.

Напомним, что 6 января 2019 года Украинская православная церковь получила от Константинопольского патриархата томос о предоставлении ей автокефалии. Автокефалия, отметим, подразумевает под собой статус поместной церкви, подчеркивающий ее независимость от других поместных церквей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Саломе Зурабишвили намерена прекратить все связи Грузии с Российской Федерации. Так, по словам грузинского президента, Тбилиси между Россией и Западом выбирает Запад. Отказываясь от советского и постсоветского прошлого, резюмировала Зурабишвили, Грузия будет стремиться в Североатлантический альянс и Евросоюз.

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