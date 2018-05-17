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Италия выйдет из Евросоюза

Мир » Европа » Евросоюз

Новая консервативная коалиция Италии планирует вывести страну из Европейского Союза и установить более тесные связи с США и Россией. Это стало известно благодаря утечке информации из специального доклада, посвященного этой теме.

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Источник: Fotodom.ru

Манифест, озаглавленный "Правительство перемен", раскрывает планы Италии покинуть разрушающийся ЕС, призывает к установлению более тесных связей с Россией и требует, чтобы Италия была освобождена от финансовых уз Европейского центрального банка.

Политический кризис в Италии продолжается. Лидер партии "Forza Italia" Сильвио Берлускони отказывается отойти в сторону, чтобы позволить своим союзникам, настроенным против выборов в ЕС, сформировать анти-европейское правительство с участием партии "5Star Movement.

"Как сообщает "The Express", президент Италии Серджио Матарелла потребовал конкретных действий и решений после третьего раунда коалиционных переговоров, которые вновь закончились безрезультатно. Матарелла предупредил партийных лидеров о том, чтобы они смогли прийти к соглашению и либо смогли принять "нейтральное правительство", либо снова пойти на выборы.

Однако эксперты считают, что националистические партии "Lega" и "5Star Movement", скорее всего, сформируют коалицию, а также консервативное правительство, чтобы расчистить путь Италии для выхода из Европейского Союза. По мнению экспертов, Италия хочет последовать примеру российского президента Владимира Путина, который защищает национальные интересы и суверенитет своей страны. Согласно просочившейся информации, Италия собирается стать следующей после Великобритании страны, которая выйдет из Европейского Союза. Как следует из доклада, Италия требует радикальных изменений в отношениях с Брюсселем и считает необходимым пересмотреть соглашения Европейского Союза, а также вопросы вклада Италии в ЕС.

На международном фронте, новая националистическая коалиция в Италии будет рассматривать США в качестве своего "привилегированного союзника". В то же время, Рим будет стремиться установить тесные партнерские связи с Россией, которую Италия считает своим экономическим и коммерческим партнером, а не угрозой.

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"Италия утратила все ориентиры"
Темы италия брексит брюссель великобритания Европейский союз сильвио берлускони
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