Французский спецназ поставил на колени протестовавших школьников

Последние несколько недель во Франции обстановка была, мягко говоря, напряженная. Граждане страны, недовольные повышением цен на топливо, устраивали массовые протесты, со временем переросшие в самые настоящие погромы.
Французское правительство, испугавшись бунтовщиков, в скором времени отказалось от своей инициативы. Это позволило на некоторое время снизить градус напряженности во французском обществе. Но, по-видимому, беда не позади — протестующие объявили о новых акциях, запланированных ими на 8 декабря.
Полиция и спецназ Франции отнеслись к заявлениям протестующих со всей серьезностью. Так, в сети Интернет появилось видео, где стражи правопорядка поставили на колени большую группу школьников, участвующих в митингах. Подросткам также приказали положить руки на голову. Французские полицейские и спецназовцы провели тщательный досмотр школьников.
Видеозапись инцидента выложил на своей странице в социальной сети Facebook неравнодушный француз.
Французское правительство, отметим, испугалось государственного переворота. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон, долгое время увещевавший протестующих, решил все-таки отменить повышение цен на топливо. В результате массовых беспорядков, отметим, погибли четыре человека. Еще несколько сотен получили ранения разной степени тяжести.
Фото: Police Nationale
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