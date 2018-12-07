Французский спецназ поставил на колени протестовавших школьников



Французский спецназ поставил на колени протестовавших школьников

Последние несколько недель во Франции обстановка была, мягко говоря, напряженная. Граждане страны, недовольные повышением цен на топливо, устраивали массовые протесты, со временем переросшие в самые настоящие погромы.

Французское правительство, испугавшись бунтовщиков, в скором времени отказалось от своей инициативы. Это позволило на некоторое время снизить градус напряженности во французском обществе. Но, по-видимому, беда не позади — протестующие объявили о новых акциях, запланированных ими на 8 декабря.

Полиция и спецназ Франции отнеслись к заявлениям протестующих со всей серьезностью. Так, в сети Интернет появилось видео, где стражи правопорядка поставили на колени большую группу школьников, участвующих в митингах. Подросткам также приказали положить руки на голову. Французские полицейские и спецназовцы провели тщательный досмотр школьников.

Видеозапись инцидента выложил на своей странице в социальной сети Facebook неравнодушный француз.

Французское правительство, отметим, испугалось государственного переворота. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон, долгое время увещевавший протестующих, решил все-таки отменить повышение цен на топливо. В результате массовых беспорядков, отметим, погибли четыре человека. Еще несколько сотен получили ранения разной степени тяжести.

Фото: Police Nationale

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