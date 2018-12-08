Премьер Молдавии надеется на конструктивный диалог с Россией

Отношения Российской Федерации с государствами Европы в последние годы остаются весьма и весьма напряженными. Но, что примечательно, далеко не все европейские страны такая ситуация устраивает.

Данная тенденция особенно четка прослеживается в политике государств Восточной Европы. Так, премьер-министр Молдавии Павел Филип выразил надежду, что России и Молдавии удастся выстроить двухсторонний диалог и уладить все существующие проблемы в дипломатических отношениях друг с другом.

Об этом Павел Филип заявил в интервью молдавским средствам массовой информации.

Павел Филип признал, что Молдавия не такая сильная и богатая, как Российская Федерация. Но, несмотря на это, подчеркнул молдавский премьер-министр, страна надеется на то, что к ней будут относиться с уважением. Хорошие взаимовыгодные отношения с Москвой, утверждает Павел Филип, всегда были приоритетом во внешней политики Молдавии. Еще несколько лет назад, напоминает он, всерьез обсуждался вопрос торгового сотрудничества Кишинева и Москвы. Но, посетовал Павел Филип, дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

Пока одни страны Европы хотят сотрудничать с Россией, другие делают все возможное, чтобы отношения с ней испортить окончательно. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Литвы Даля Грибаускайте пообещала Украине всестороннюю помощь в противостоянии с Российской Федерацией. Так, в числе прочего, например, Грибаускайте пообещала главе Украины Петру Порошенко боеприпасов, оружия и литовских военных экспертов.

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