Меркель дала совет Путину и Трампу

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала встречу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По словам Меркель, это отличная инициатива и она будет рада любой встречи глав двух сверхдержав.

Фото: kremlin.ru

Ангела Меркель на своей ежегодной летней пресс-конференции выразила надежду, что встречи Трампа и Путина станут хорошей традицией. По ее мнению, встречи глав США и РФ — необходимость. Меркель заявила, что такие контакты должны происходить намного чаще. Также она вспомнила, что президент России не был в США несколько лет. По мнению немецкого канцлера, это неприемлемо.

На этом обсуждение Российской Федерации Меркель не закончила. Она поделилась мнением, что Россия продолжает вести гибридную войну, основанную на дезинформации. Так, Меркель вновь вспомнила о 13-летней девочке Лизе — в январе 2016 года российские телеканалы рассказали историю о том, что мигранты похитили несовершеннолетнюю и совершили в отношении нее насильственные действия. Немецкие средства массовой информации обвинили тогда Россию в манипулировании общественным мнением.

Отметим, что как только речь заходит о так называемой гибридной войне со стороны России, немецкая сторона всегда приводит в пример одну и ту же историю. Война, и война информационная в том числе, подразумевает под собой масштабные, крупные действия, а не один случай, растиражированный и припоминаемый при каждом удобном и неудобном случае.

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