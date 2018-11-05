Русские британцы опасаются, что половина их соотечественников тайные агенты Кремля

Русские, проживающие в Великобритании, опасаются, что многие их соотечественники могут являться тайными агентами, работающими на российское правительство.

Об этом пишет британское издание "The Times".

Многие агенты Кремля, пишут авторы материала, действуют по простому сценарию и не особо беспокоятся о том, чтобы скрывать то, чем они занимаются. В качестве примера британское издание приводит историю топ-менеджера Владимира Ашуркова. По словам британских журналистов, он очень сильно боится слежки.

Как-то раз, пишут авторы материала, Владимир Ашурков встретился в одном из кафе в Великобритании с российским бизнесменом. Вернувшись в Москву, убежден топ-менеджер, это бизнесмен сразу же рассказал об их встрече представителям российских спецслужб.

В статье "The Times" говорится о том, что русские, проживающие в Великобритании, считают добрую половину своих соотечественников шпионами правительства Российской Федерации.

Российские шпионы и агенты в этом году вообще одна из самых обсуждаемых тем в Великобритании. Все, напомним, из-за отравления Скрипалей в Солсбери, в котором Лондон без каких-либо доказательств обвинил Россию. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после всего этого Великобритания еще и захотела спрятать Скрипалей в Австралии, подальше от всех.

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