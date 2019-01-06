Женщины Саудовской Аравии будут получать СМС-оповещение в случае развода

Отныне в Саудовской Аравии женщины будут получать СМС-сообщение о расторжении брака. Власти страны пошли на такую меру, чтобы снизить количество тайных разводов, когда мужья не ставят своих жен в известность о прекращении брака.
Мужчины во многих случаях пользовались возможностью тайного развода, чтобы избежать алиментов. После многочисленных обращений женщин к юристам, законодатели решили создать механизм оповещения женщин о начале процесса развода, чтобы женщины могли вовремя подать заявление о выплате алиментов.
Реформа была проведена по инициативе наследного принца Мохамеда бин Салмана, который ранее разрешил женщинам Саудовской Аравии посещать футбольные матчи и водить машину.
Ранее, "Правда.Ру" рассказывала о рейтинге самых опасных стран для проживания женщин, который попали Соединенные Штаты Америки.
Фото: flickr.com
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