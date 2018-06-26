СМИ: Китай готовит жесткий удар в торговой войне с США

Председатель КНР Си Цзиньпин твердо заявил о готовности "нанести удар" в ответ на вводимые США тарифы на китайские товары.

Как пишет The Wall Street Journal, глава КНР сообщил об этом в прошлый четверг на закрытой встрече руководителями американских и европейских транснациональных корпораций.

Сообщается, что Си Цзиньпин - сторонник жесткого подхода в отношении действий администрации Дональда Трампа в торговой сфере, что "делает более вероятной болезненную схватку".

Он также отметил, что "согласно западным понятиям, если тебя бьют по левой щеке, нужно подставить правую. В нашей культуре мы наносим ответный удар".

Как пишет ТАСС, президент США Дональд Трамп 15 июня объявил о введении 25%-ых пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. В ответ Пекин выразил протест, охарактеризовав решение Вашингтона как нарушение правил ВТО, и пообещал ответные меры.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские власти готовят ответные меры против США в связи с планами американского президента Дональда Трампа ввести на этой неделе дополнительные пошлины на китайские товары.

Сообщается, что Китай может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором.

Ранее сообщалось, что президент Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов на ряд наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну".

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