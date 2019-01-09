Чиновников заставили купить портреты седого президента Туркмении

В учебных заведениях Туркменистана заменили портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова на новые, где глава государства уже поседел. Об этом сообщают в СМИ.
Повесить новые портреты президента, который с годами уже изменился и стал седым в школах пришлось на собственные деньги. На это государство денег выделять не стало. Всем учителям пришлось выделить из собственного кармана по 5 манатов.
На данный момент в стране проходит массовая замена изображений Гурбангулы Бердымухамедова. Купить можно маленький портрет за 3 маната и большой за 5. Фотография без седины президента стоит 4 маната.
Портрет президента Туркменистана находится во всех государственных учреждениях страны, а также в общественных местах, включая спортивные клубы, концертные залы и салоны самолетов. Именно поэтому замена изображений является систематическим и постоянным действием. За тем, чтобы портреты были в сохранности и не были испорчены хулиганам, тщательно следят правоохранительные органы.
Ранее Правда. Ру сообщала о том, что жители Ашхабада, столицы Туркмении, устроили массовую акцию протеста. Причиной самого настоящего бунта стали растущие цены на продукты и проводимый курс политики государства.
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