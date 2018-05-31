В США нашли уловку для приема Грузии в НАТО

Американские эксперты заявили, что частичная "оккупация" Россией Грузии страны наложила своего рода вето на членство страны в североатлантическом союзе.

Поэтому необходим способ обойти эту ситуацию, пишет издание Defense One. Эксперты отмечают, что по мере подготовки НАТО к июльскому саммиту вопрос о расширении Североатлантического Союза обязательно будет подниматься, в частности, в случае с Грузией.

В этом году исполняется 10 лет Бухарестскому саммиту, на котором НАТО обещала в Грузии членство в альянсе. С каждым последующим саммитом НАТО подтверждала эту приверженность. Со своей стороны, Грузия выполняет все условия по улучшению оперативной совместимости Грузии с альянсом.

Напомним, что в декабре 2016 года генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Грузия "имеет все практические инструменты, чтобы стать членом НАТО. Несмотря на это, путь страны к членству в НАТО был долгим, временами разочаровывающим и, по-видимому, далек от завершения".

Потому директор Heritage Foundation's Allison Center Люк Коффи в своем недавнем докладе "Грузия в НАТО: в интересах США и Европы" предложил такой вывод: члены Североатлантического Союза должны ускорить принятие Грузии, временно внеся поправки в небольшой раздел Североатлантического договора 1949 года.

Американские и европейские политики утверждают, что одна из самых больших проблем, связанных с приемом Грузии в альянс, это "оккупация" Россией Цхинвальского региона и Абхазии. Если Грузия вступит в НАТО, теория гласит, что гарантия взаимной безопасности по статье 5 договора немедленно потребует от государств-членов начать войну против России.

Разумеется, что бы там ни говорили публично, многие политики считают, что пока эти регионы находятся в таком положении, Грузия никогда не сможет вступить в НАТО. Действительно, Москва придерживается того же мнения и рассматривает свое нахождение там как фактическое вето.

Для США это неприемлемо, подчеркивает Коффи, и существует творческий путь решения этой проблемы. Для выхода из ситуации все международно признанные территории Грузии, включая Цхинвальский регион и Абхазию, могут быть приглашены в НАТО.

Однако НАТО могла бы внести поправку в статью 6 договора 1949 года (которая определяет, какие территории подпадают под защиту по статье 5), чтобы временно исключить из защиты по статье 5 НАТО только оккупированный Россией регион.

Таким образом, вся Грузия вступит в НАТО, но только регионы Грузии, не находящиеся под Российской оккупацией - около 80 процентов страны - получат гарантии безопасности Североатлантического Союза, заявил Коффи.

По словам эксперта, это временная мера, рассчитанная лишь на то, чтобы полностью восстановить международно признанную территорию Грузии мирными средствами. К тому же, есть прецедент для внесения поправок в статью 6. Это было сделано в 1951 году в рамках протокола о присоединении Турции и Греции к НАТО.

Соответственно, временное изменение статьи 6 лишило бы Москву этого права вето, начиная с Грузии. Вопрос только в том, обладают ли лидеры по обе стороны Атлантики требуемым творческим потенциалом и политической волей, подытоживает эксперт.