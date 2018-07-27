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ООН "покраснела" - закончились деньги

Мир

Организация Объединенных Наций, судя по всему, переживает далеко не самые лучшие времена. Международная организация во всеуслышание пожаловалась на нехватку денежных средств.

ООН "покраснела" - закончились деньги. 390117.jpeg

По словам представителей ООН, нынешний финансовый кризис международной организации значительно отличается от предыдущих. Так, денег у Организации Объединенных Наций еще никогда не было настолько мало.

Виной финансового кризиса, настигнувшего международную организацию, являются задержки с взносами. Некоторые государства же вовсе прекратили платить. И ситуация все хуже и хуже. Так, например, в июне 2018 года страны-участницы организации внесли в ее бюджет полтора миллиарда долларов. Ровно год назад эта сумма была гораздо ближе к двум миллиардам.

Среди государств, имеющих задолженности перед организацией, числятся Ирак, Молдавия, Япония, Литва и Мексика. В сумме эти страны должны ООН почти миллиард долларов. Но, стоит отдать им должное, они международной организации всего лишь недоплатили. В составе ООН же есть также 81 страна, которая и вовсе перестала платить взносы.

Правление ООН призвало страны-участницы своевременно и в полном объеме выплачивать взносы. Организация Объединенных Наций существует лишь благодаря деньгам, что вносят в ее бюджет государства, входящие в ее состав. Пока же страны-должники не погасят долги, ООН будет искать способы сократить расходы.

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