ООН "покраснела" - закончились деньги

Организация Объединенных Наций, судя по всему, переживает далеко не самые лучшие времена. Международная организация во всеуслышание пожаловалась на нехватку денежных средств.

По словам представителей ООН, нынешний финансовый кризис международной организации значительно отличается от предыдущих. Так, денег у Организации Объединенных Наций еще никогда не было настолько мало.

Виной финансового кризиса, настигнувшего международную организацию, являются задержки с взносами. Некоторые государства же вовсе прекратили платить. И ситуация все хуже и хуже. Так, например, в июне 2018 года страны-участницы организации внесли в ее бюджет полтора миллиарда долларов. Ровно год назад эта сумма была гораздо ближе к двум миллиардам.

Среди государств, имеющих задолженности перед организацией, числятся Ирак, Молдавия, Япония, Литва и Мексика. В сумме эти страны должны ООН почти миллиард долларов. Но, стоит отдать им должное, они международной организации всего лишь недоплатили. В составе ООН же есть также 81 страна, которая и вовсе перестала платить взносы.

Правление ООН призвало страны-участницы своевременно и в полном объеме выплачивать взносы. Организация Объединенных Наций существует лишь благодаря деньгам, что вносят в ее бюджет государства, входящие в ее состав. Пока же страны-должники не погасят долги, ООН будет искать способы сократить расходы.

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