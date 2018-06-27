СМИ: США тайком наращивают мощь авиации в Европе

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки на наращивание военной мощи в следующем году получат сумму, в несколько раз превышающую бюджет года прошлого. Известно, что особое внимание ВВС США уделят авиации. В частности, наращиванию своего авиационного потенциала в Европе.

Фото: flickr.com/US Air Force

Министерство обороны США продолжает наращивать свое военное присутствие в Европе и, судя по всему, останавливаться не собирается. Присутствие в Восточной Европе дает американским военным возможность действовать намного ближе к западным границам Российской Федерации.

Что удивительно, несмотря на все это, именно Москву Вашингтон объявляет агрессором.

Очевидно, чего хочет добиться американское правительство. В случае нападения России, например, на Литву или Латвию, Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки смогут быстро прийти на помощь союзнику по Североатлантическому альянсу.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки не намерены тратить миллиарды долларов на строительство новых военных баз и аэродромов. Они поступят чуть умнее — модернизируют старые военные базы на территории постсоветских государств так, чтобы они отвечали их сегодняшним требованиям. Тут, как говорится, США убьют двух зайцев — и расположат свои военные силы там, где им это необходимо, и вложат деньги в какую-нибудь европейскую страну, которая и без того будет счастлива от присутствия на своей территории американской армии.

Так, в 2018 году были выделены деньги, в частности, на модернизацию баз в Эстонии, Венгрии, Словакии. Помимо этого, деньги запрашивались и на две крупнейшие базы американских ВВС в Европе: Рамштайн в Германии и Фэрфорд в Великобритании.

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