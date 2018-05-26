Виталий Мутко может покинуть РФС в ближайшее время

Вице-премьер РФ Виталий Мутко не исключил, что заявил, что, возможно, через 3-4 месяца его не будет в РФС.
Мутко на конференции РФС пояснил, что "руководство страны предложило мне очень серьезный вызов. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: Football from my heart".
Напомним, ранее Виталий Мутко много лет занимал пост президента РФС, а также до выборов президента РФ был в должности вице-премьера РФ по вопросам спорта.
После того, как в мае в правительстве прошли новые назначения, Мутко стал вице-премьером по строительству.
В целом участники конференции Российского футбольного союза приветствовали итоги деятельности организации в 2017 году и уровень подготовки к чемпионату мира 2018 года.
По этому поводу сам Мутко пояснил, что футбол он не оставит, несмотря на перемены в его компетенции в правительстве государства. Отметим, плановая конференция РФС состоялась в субботу в Москве.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что на ПМЭФ-2018 вице-премьер РФ по строительству и региональной политике Виталий Мутко заявил, что аоправки в 218-ФЗ, учитывающие критику застройщиков в отношении обновленного долевого законодательства, могут принять до 1 июля этого года.
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