Германия призвала Европу стать противовесом Штатам

Немецкая ежедневная деловая газета "Handelsblatt" заявила, что Европе необходимо стать противовесом Соединенным Штатам Америки в тех случаях, когда те переходят черту.

Таким мнением на страницах немецкого издания поделился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Также он поделился мнением, что Германия, как, впрочем, и весь Евросоюз, должна стать более независимой и автономной.

Хайко Масс заявляет, что хоть взаимоотношения Европы и США в последние годы становятся все хуже и хуже, Германии необходимо использовать период правления Дональда Трампа как стимул для возрождения взаимовыгодного сотрудничества с Вашингтоном.

Европе в самое ближайшее время необходимо стать суверенной, сильной и независимой, считает немецкий министр иностранных дел. Тогда она сможет не только противостоять США в тех вопросах, где они могут быть неправы, но и эффективно действовать в тех ситуациях, где американское правительство бессильно.

Отметим, что Хайко Маас одним из шагов к автономности Европы указал создание независимой платежной системы. Ранее "Правда.Ру" уже писала об этом — страны-участницы Евросоюза в один голос заговорили о том, что им необходимо отказаться от системы SWIFT.

Также "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель прослыла в Европе настоящей предательницей. Так, во всяком случае, окрестили ее польские средства массовой информации. По их словам, своей встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Меркель поставила под удар буквально всю Европу.

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