Германия призвала Европу стать противовесом Штатам

Немецкая ежедневная деловая газета "Handelsblatt" заявила, что Европе необходимо стать противовесом Соединенным Штатам Америки в тех случаях, когда те переходят черту.
Таким мнением на страницах немецкого издания поделился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Также он поделился мнением, что Германия, как, впрочем, и весь Евросоюз, должна стать более независимой и автономной.
Хайко Масс заявляет, что хоть взаимоотношения Европы и США в последние годы становятся все хуже и хуже, Германии необходимо использовать период правления Дональда Трампа как стимул для возрождения взаимовыгодного сотрудничества с Вашингтоном.
Европе в самое ближайшее время необходимо стать суверенной, сильной и независимой, считает немецкий министр иностранных дел. Тогда она сможет не только противостоять США в тех вопросах, где они могут быть неправы, но и эффективно действовать в тех ситуациях, где американское правительство бессильно.
Отметим, что Хайко Маас одним из шагов к автономности Европы указал создание независимой платежной системы. Ранее "Правда.Ру" уже писала об этом — страны-участницы Евросоюза в один голос заговорили о том, что им необходимо отказаться от системы SWIFT.
Также "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель прослыла в Европе настоящей предательницей. Так, во всяком случае, окрестили ее польские средства массовой информации. По их словам, своей встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Меркель поставила под удар буквально всю Европу.
Читайте также:
Германия тащит на дно весь Европейский союз
Германия давно оккупирована США
Различия в менталитете между западной и восточной…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Представитель НАТО заявила, что развертывание армий вокруг России носит оборонительный характер. При этом Запад проговорился, что жестоко обманул Россию
Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.
Согласно решению суда, все украденные Захарченко деньги, вплоть до копейки, пойдут впрок, на нужды Российской Федерации.
В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".