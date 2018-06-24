Итальянский вице-премьер назвал Макрона наглецом из-за его слов о миграционном кризисе

Открыть французские порты и перестать отказываться от мигрантов из Вентимилье. Такое предложение в адрес главы Елисеевского дворца Эммануэля Макрона озвучил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини. Также спикер назвал французского лидера наглым.



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Такой критики Макрон удостоился за речь, посвященную миграционной ситуации в Италии. По мнению французского лидера, в этой стране нет никакого миграционного кризиса, а те же, кто утверждает обратное, лгут. Позиция Макрона свелась к тому, что все упирается в политическую ситуацию, начали расшатывать которую экстремисты. Они успешно сыграли на страхе народа.

В свою очередь Сальвини, комментируя речь лидера Франции, обратился к цифрам, которые ясно показывают реальную ситуацию в стране: 650 000 высадок за 4 года, почти 500 000 запросов, поданных в страну. Кроме того, почти 200 000 людей размещены в разных местах, на что ушло пять миллиардов евро. По мнению спикера, Франция "за пару евро на чай" планирует сделать из своей соседки лагерь беженцев для всей Европы. Сальвини заверил, что этому плану не суждено сбыться.

Мнение коллеги разделил и второй вице-премьер Луиджи Ди Майо, обычно он высказывается осторожно по данной теме. В Facebook он написал, что усугубляет ситуацию с мигрантами в Италии поведение Парижа, отказывая на границе въезжающим. Это скоро сделает из соседей врагов, предупредил Ди Майо.

Отметим, что миграционный вопрос станет ключевым на неформальной встрече ЕС в Брюсселе. Эта тема разделила союз на два лагеря: тех, кто желает принимать мигрантов, и тех, кто больше не в силах этого делать.

Ранее "Правда.Ру" писала, что страны ЕС перестали находить понимание и дипотношения многих стран скоро будут уничтожены. Так, Сальвини дал Союзу год, он отметил, что не представляет, каким может быть будущее ЕС.

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