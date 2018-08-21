Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету

Телеканал CNBC снова сообщает о "страшной тайне" — по данным его опять не названных источников в разведке США, российская армия якобы ищет ракету с ЯРД в Баренцевом море.

По словам журналистов, уже рассказывавших о якобы провале испытаний новейших "путинских" ракет с ядерным ракетным двигателем, в 2017 году одна из ракет "Буревестник" с ЯРД рухнула в море и теперь ее будет искать специальная экспедиция. Районом падения, не иначе как для возбуждения страха у европейцев, названа акватория между Россией и Норвегией.

Американский телеканал также, ссылаясь на откуда-то якобы взявшийся у него секретный доклад, сообщает — дескать, Россия "задействует три судна, одно из которых оборудуют спецтехникой для обработки радиоактивного материала".

Напомним, что в послании Федеральному собранию (в его "военной" части, оказавшейся куда интереснее части экономической), Владимир Путин заявил, что Россия разработала крылатую ракету с ядерной энергоустановкой. В дальнейшем, путем общенационального опроса на сайте Минобороны, ракету назвали "Буревестник".

Президент России тогда подчеркнул, что ОПК создал "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью".

Такие заявления, в том числе в связи с примитивной графикой Минобороны в роликах о новом оружии, российские оппозиционеры, оппозиционные, украинские СМИ тут же назвали "фальшивкой". Однако, военные и эксперты из США официально заявили, что российский лидер не солгал о новейших видов оружия и "не преувеличивает его возможностей".

"Давайте честно. Если Минобороны действительно потеряло ракету — никто про это не скажет. Вспомните, сколько десятков лет США скрывали потерю нескольких ядерных бомб в различных ситуациях. Но при этом я не верю в потерю ракеты с ЯРД. Если российские ученые не изобрели "кубик" или "таблетку", которая не дает дикого загрязнения при истечении рабочего тела, то запуск ЯРД возможен лишь "по войне",- заявил Pravda. ru экс-заместитель генерального конструктора одного из закрытых НИИ Минатома (Средмаша) СССР.

"Насколько я знаю, ядерный ракетный двигатель испытывается отдельно, на стенде, а ракета с его массогабаритным макетом — отдельно, в полете. А сейчас идет разводка, простите за сленг",- добавил он.

"Во-первых, слухи от CNBC первые о том, что ракеты Путина падают появились после того, как Россия заявила о провале удара "Томагавками" по Сирии и показала упавшие или сбитые ракеты. Тогда это была "ответка" со стороны США. Без доказательств. Без фактуры. У Минобороны были живые ракеты, с номерами, с техническими блоками, а у CNBC — слухи со ссылкой на "источники",- считает эксперт.

"Во-вторых, это прекрасная провокация. Сейчас страны ЕС начнут кричать про "военный Чернобыль", а России по замыслу придется оправдываться. И как бы она не оправдывалась, она в проигрыше. Если скажем, что ракета не упала — не поверят. Хотя о каждом учебном пуске, чтобы не было войны, РФ, страны НАТО и Запад оповещают друг друга. Скажут — докажите, дайте характеристики ракеты, мы хотим проверить",- рассуждает он.

"Если скажем, что да, ракета упала — но без реактора или реактор не запускался — точно так же нас будут донимать (под залпы СМИ) "покажите ракету, докажите нам, покажите реактор!". Что на руку РУМО, ЦРУ и всем разведкам мира, которым такую технологию только дай",- заключает специалист.

"Ну, а сейчас начинаем готовится - пойдет-поедет про присоединившуюся к спутникам ГЛОНАСС в океане ракету, про освящение ракеты, ну и так далее. Правда, через неделю забудут - помните, все эти ваши соцсети кричали, что ОМОН убил в провинции подростков при штурме, доказывали. А теперь забыли. Даже город не назовут",- закончил он.

Добавим, что авторы канала "Pokolenie Y" отмечали, что "во многих СМИ писали, что были испытания с электрическим массогабаритным макетом ЯРД, отдельно испытывался сам ЯРД". То есть речь о том, что новая "путинская" ракета летела на самом привычном топливном двигателе с макетом ядерного двигателя на борту, а где-то на стенде в нужных условиях "запускался и проверялся ядерный двигатель". Кстати, небольшой ядерный ракетный двигатель — не новость. Это — советская разработка 1950-1970 годов.

"Ждем плясок с бубнами от всех СМИ, от Пентагона до Гринписа, с криками про "ядерный удар русских", "недопустимые испытания", "а если на Берлин, Париж, Москву, Осло, Бухарест упала бы". Хотя если бы утеря ракеты была — не нужно было ссылок на "анонимные источники" — страны бассейна Баренцева моря и США уже бегали бы с показателями радиационного загрязнения", — логично пишут специалисты.

Впрочем, в российском Телеграме уже шутили над причиной появления таких "сенсаций".

"- У русских новые ракеты. Нужны ТТХ. ваши предложения.-Ну, русские шизят с секреткой. Нужно время, чтобы собрать данные.-Нужно скорее.-Ну, тогда пишем в правдивых СМИ, что испытания русских ракет провалились…-Дальше.-А дальше русские как лохи кинутся доказывать, что не провалились и начнут сами показывать ракеты. А если не захотят, то мы будем топтаться на статьях из источников.-А, ну ок. Запускайте".

При этом не стоит забывать, что США не в СМИ, а в реальной жизни теряли несколько мощнейших ядерных бомб и даже были на грани ядерной атаки на самих себя.

В частности, в США не только теряли (в Европе, Гренландии, самой Америки десяток ядерных и термоядерных бомб), но и "пропивали" (это не шутка!) их, случайно вешали на "патрульные самолеты" и допускали к управлению атомным оружием игроманов, наркоманов и солдат-офицеров, которые даже не знали последовательность команд запуска.

Напоследок отметим, что в одном из материалов CNBC все же признал, что "остальные" российские ядерные системы нового поколения действительно существуют, работают и на данный момент от них нет защиты.