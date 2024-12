Рискованные решения Трампа: главная ошибка нового президента США

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон поделился в интервью газете Guardian мнением о способностях и стиле управления 45-го президента США. Его комментарии оказались не слишком лестными, сообщает EADaily.

Почему Трамп теряет доверие?

По словам Болтона, Дональд Трамп не в состоянии выполнить значительную часть своих предвыборных обещаний. Основная причина, по его мнению, кроется в личных недостатках экс-президента, которые мешают ему эффективно управлять.

"Трамп мало читает, а это значит, что он не слишком хорошо разбирается в вопросах внешней политики. Он делает акцент на личные отношения и интуитивные решения, что сказывается на качестве его решений", — заявил Болтон.

Что за этим стоит?

Болтон уточнил, что подобные особенности мешали Трампу понимать глубину политических процессов и адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вместо стратегического подхода экс-президент склонен к импульсивным действиям, основанным на эмоциях и впечатлениях.

"Это типичный Трамп", — подытожил бывший советник.

Риторика или реальность?

Еще один важный момент, на который обратил внимание Болтон, — это манера Трампа выражать свои мысли. Большая часть его заявлений, по словам бывшего сотрудника Белого дома, сводится к пустым заявлениям, которые больше похожи на "фанфаронство". Это мешает воспринимать его как серьезного политика.

