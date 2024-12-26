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Рискованные решения Трампа: главная ошибка нового президента США

1:34
Мир

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон поделился в интервью газете Guardian мнением о способностях и стиле управления 45-го президента США. Его комментарии оказались не слишком лестными, сообщает EADaily.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Почему Трамп теряет доверие?

По словам Болтона, Дональд Трамп не в состоянии выполнить значительную часть своих предвыборных обещаний. Основная причина, по его мнению, кроется в личных недостатках экс-президента, которые мешают ему эффективно управлять.

"Трамп мало читает, а это значит, что он не слишком хорошо разбирается в вопросах внешней политики. Он делает акцент на личные отношения и интуитивные решения, что сказывается на качестве его решений", — заявил Болтон.

Что за этим стоит?

Болтон уточнил, что подобные особенности мешали Трампу понимать глубину политических процессов и адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Вместо стратегического подхода экс-президент склонен к импульсивным действиям, основанным на эмоциях и впечатлениях.

"Это типичный Трамп", — подытожил бывший советник.

Риторика или реальность?

Еще один важный момент, на который обратил внимание Болтон, — это манера Трампа выражать свои мысли. Большая часть его заявлений, по словам бывшего сотрудника Белого дома, сводится к пустым заявлениям, которые больше похожи на "фанфаронство". Это мешает воспринимать его как серьезного политика.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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