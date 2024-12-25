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Олег Артюков

Приход Трампа к власти может отразиться на экономике России

2:28
Экономика

Приход Дональда Трампа к власти в качестве президента США может оказать влияние на ситуацию в российской экономике, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что все планы будут выполнены.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

"Приход Трампа или других лидеров других стран, понятно, что может повлиять каким-то образом на ситуацию и мировой экономики и касаться российской ситуации", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр подчеркнул, что задача Минфина сделать так, чтобы бюджет был исполнен в тех параметрах, которые закладываются.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане это не почувствовали. Все, что было запланировано, все будет выполнено", — заявил Силуанов.

Стоит отметить, что Дональд Трамп сделал уже немало заявлений, которые касаются будущей экономической политики его администрации. И во многом эта политика касается других государств.

В частности, Трамп обещает устранить диспропорции в торговле, которые сейчас, по его мнению, не пользу США. То есть продают Соединённые Штаты меньше, чем покупают.

Устранять диспропорции Трамп намерен путём повышения пошлин. Причём касается это даже Мексики и Канады, у которых с США соглашение о свободной торговле.

Также избранный президент США собирается поднять пошлины на китайские товары. И на импорт из государств Евросоюза, от которых он требует покупать больше нефти и газа, чтобы таким образом компенсировать положительное сальдо в торговле в пользу ЕС.

Высказывался Трамп и в отношении БРИКС. Он пообещало ввести стопроцентные пошлины на товары из государств, входящих в это объединение, если они будут искать замену американскому доллару во внешней торговле.

В ответ в ЮАР и Индии заявили, что БРИКС не обсуждает создание параллельной финансовой системы. Но повышают роль национальных валют во взаимной торговле.

Некоторые эксперты считают, что политика Трампа в отношении роли доллара может в конечном итоге способствовать не укреплению, а ослаблению роли американской валюты в системе международной торговли.

Поскольку многие страны могут и в самом деле начать поиск альтернатив, дабы оградить свои экономики от негативных последствий действий Вашингтона.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар евросоюз дональд трамп
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