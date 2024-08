Израиль рискует испортить дипломатические отношения с Норвегией

Осло (столица Норвегии) предупредил Израиль о возможном ухудшении отношений между двумя странами из-за решения Иерусалима лишить дипломатического статуса норвежских чиновников, работающих с Палестинской администрацией, сообщает EADaily.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM