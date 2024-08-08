Израиль рискует испортить дипломатические отношения с Норвегией

Осло (столица Норвегии) предупредил Израиль о возможном ухудшении отношений между двумя странами из-за решения Иерусалима лишить дипломатического статуса норвежских чиновников, работающих с Палестинской администрацией, сообщает EADaily.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это решение будет иметь последствия для отношений с правительством Биньямина Нетаньяху и назвал его "экстремальным", подчеркивая, что оно мешает Норвегии помогать палестинскому населению.
Эйде отметил важность поддержания хороших дипломатических каналов между Израилем и Норвегией, особенно в условиях региональной напряженности.
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