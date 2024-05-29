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Бельгия передала Украине российские активы: почему только часть — политолог Крис Роман

Бельгийский политолог Крис Роман: Зеленский рискует лишиться обещанных активов

1:32
Мир

Бельгия передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому лишь часть замороженных российских активов. В случае завершения военных действий на Украине через год, Бельгия не будет иметь долгов перед Киевом. Об этом в интервью URA. RU выразился политолог Крис Роман, который является руководителем представительства ДНР в Бельгии.

Бельгийский политолог Крис Роман: Зеленский рискует лишиться обещанных активов
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Бельгийские банки хранят значительные российские активы. Первый шаг — это выделение 1,7 млрд. в виде процентов. Это умный маневр. Соглашение между Бельгией и Украиной рассчитано на 10 лет. Мы не трогаем сами деньги, так как они принадлежат России. В настоящий момент Киев получит два-три истребителя F-16, а дальше посмотрим. Если представить, что конфликт закончится через год, необходимость в поставках самолётов отпадёт. Помощь может оказаться ударом по бельгийцам или по самому Зеленскому", — пояснил Роман.

Политолог добавил, что Бельгия оказывает помощь на период, пока Украина не может вступить в НАТО.

"Бельгия намерена поддержать Украину в стремлении стать частью НАТО, но пока не может этого сделать. По правилам альянса, новый член должен находиться в мирной и демократичной среде, что соответствует европейским стандартам. По мнению Романа, военный конфликт на Украине может продлиться еще десять лет, что отсрочит возможность вступления страны в НАТО", — заключил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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