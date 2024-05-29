Бельгия передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому лишь часть замороженных российских активов. В случае завершения военных действий на Украине через год, Бельгия не будет иметь долгов перед Киевом. Об этом в интервью URA. RU выразился политолог Крис Роман, который является руководителем представительства ДНР в Бельгии.
"Бельгийские банки хранят значительные российские активы. Первый шаг — это выделение 1,7 млрд. в виде процентов. Это умный маневр. Соглашение между Бельгией и Украиной рассчитано на 10 лет. Мы не трогаем сами деньги, так как они принадлежат России. В настоящий момент Киев получит два-три истребителя F-16, а дальше посмотрим. Если представить, что конфликт закончится через год, необходимость в поставках самолётов отпадёт. Помощь может оказаться ударом по бельгийцам или по самому Зеленскому", — пояснил Роман.
Политолог добавил, что Бельгия оказывает помощь на период, пока Украина не может вступить в НАТО.
"Бельгия намерена поддержать Украину в стремлении стать частью НАТО, но пока не может этого сделать. По правилам альянса, новый член должен находиться в мирной и демократичной среде, что соответствует европейским стандартам. По мнению Романа, военный конфликт на Украине может продлиться еще десять лет, что отсрочит возможность вступления страны в НАТО", — заключил он.
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